Die „Woche der Ausbildung“ läuft gerade. Bei der bundesweiten Aktion sollen junge Menschen bei der Orientierung im Berufsleben unterstützt werden. Am Mittwoch besuchte die Vorstands-Chefin der Agentur für Arbeit eine Schule in Hannover (Niedersachsen). Am heutigen Donnerstag traf Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) Auszubildende im Stahlwerk in Salzgitter.