Die „Woche der Ausbildung“ läuft gerade. Bei der bundesweiten Aktion sollen junge Menschen bei der Orientierung im Berufsleben unterstützt werden. Am Mittwoch besuchte die Vorstands-Chefin der Agentur für Arbeit eine Schule in Hannover (Niedersachsen). Am heutigen Donnerstag traf Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) Auszubildende im Stahlwerk in Salzgitter.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Großübung „Getex 2026“: Behörden trainieren Terrorabwehr an der Küste19.03.2026 17:30 Uhr
In dieser Woche üben Bundeswehr, Polizei sowie zahlreiche Behörden und Organisationen bundesweit den Ernstfall in Sachen Abwehr von Terroranschlägen. Im Fokus steht vor allem die koordinierte Zusammenarbeit....
Kita-Mitarbeitende in Bremen protestieren gegen Kürzungen19.03.2026 17:11 Uhr
Kita-Beschäftigte in Bremen haben am Donnerstag gegen Kürzungen in der frühkindlichen Bildung demonstriert. Statt Einsparungen brauche es dringend Investitionen, um die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern....
Krankenhaus Groß-Sand in Hamburg-Wilhelmsburg vor dem Aus19.03.2026 15:16 Uhr
Das Krankenhaus Groß-Sand in Hamburg-Wilhelmsburg schließt. Diese Nachricht verkündete am Mittwoch das Erzbistum Hamburg, das die Klinik betreibt. Für die rund 350 Mitarbeitenden bedeutet das: Sie werden...
Raumfahrt- und Verteidigungstechnologie: OHB in Bremen verzeichnet Rekordwachstum19.03.2026 15:00 Uhr
Der Bremer Konzern OHB ist eines der führenden europäischen Raumfahrtunternehmen. Da aktuell die Nachfrage nach Raumfahrt- und Verteidigungstechnologie steigt, ist der Auftragsbestand bei der Bremer Firma so...
Hamburg steht still: Warnstreik legt U-Bahn lahm und schränkt Busverkehr massiv ein19.03.2026 09:02 Uhr
Seit 3.00 Uhr morgens ist der öffentliche Nahverkehr in Hamburg am Donnerstag aufgrund eines Streiks massiv eingeschränkt. Die Gewerkschaft Verdi hat alle Mitarbeitenden der Hochbahn zu dem...
Woche der Ausbildung: BA-Chefin Nahles besucht Schule in Hannover18.03.2026 17:17 Uhr
Bundesweit läuft gerade die Woche der Ausbildung, um jungen Menschen den Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Am heutigen Mittwoch hat die Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea...