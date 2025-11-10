Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist gerade zu Gast in Wolfsburg (Niedersachsen). Die Mannschaft von Nationaltrainer Julian Nagelsmann bereitet sich dort bis Donnerstag auf die letzten Spiele der WM-Qualifikation vor. Am Freitag reist das Team dann für das Auswärtsspiel nach Luxemburg. Rund 4.000 Fans sind am Montagnachmittag zum öffentlichen Training gekommen, die Tickets waren im Vorfeld bereits vergriffen.
