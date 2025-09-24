Wildtiere können plötzlich am Straßenrand auftauchen und sind für Autofahrende in der Dämmerung oft schwer zu sehen. In Niedersachsen kommt es jedes Jahr zu hunderten Wildunfällen. Gerade jetzt im Herbst steigt die Zahl besonders stark an. Wie verhält man sich am Steuer richtig? SAT.1 REGIONAL-Reporter Yannik Thiele hat einen Experten vom ADAC im Auto begleitet und sich Tipps geben lassen.