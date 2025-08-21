Die Bundesligasaison steht unmittelbar bevor, doch schon jetzt kriselt es beim SV Werder Bremen. Erst die maue Vorbereitung mit schwacher Offensive, dann auch noch das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bielefeld. Hinzu kommt ein dünnbesetzter Kader mit vielen Verletzten. Am kommenden Samstag geht es für Werder im ersten Spiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Kitesurf Masters 2025: Erstmals Junioren-WM im Big Air in St. Peter-Ording21.08.2025 17:07 Uhr
In St. Peter-Ording (Schleswig-Holstein) läuft derzeit die erste Junioren-Weltmeisterschaft im Big Air. 61 Nachwuchstalente aus aller Welt treten in den Altersklassen U14 bis U19 bei den Kitesurf...
„Always Hamburg“: HSV-Doku über Aufstiegsgeschichte feiert Premiere21.08.2025 12:24 Uhr
Vor 102 Tagen schrieb der HSV Fußballgeschichte: Nach sieben Jahren in der Zweitklassigkeit stieg der Verein wieder in die Bundesliga auf. Für Mannschaft, Trainerteam und Fans geht...
Golfschlägerfitting in Nienburg: So findet jeder den passenden Schläger20.08.2025 14:52 Uhr
Wichtig beim Golfen ist, dass die Schläger zu einem passen. Das ist eine Wissenschaft für sich. Martin Stecher aus Nienburg an der Weser (Niedersachsen) hat genau das...
Para Trap-Sportler aus Niedersachsen bereitet sich auf Weltmeisterschaft vor19.08.2025 14:04 Uhr
Der Niedersachse Thomas Höfs gehört zu den besten Sportler:innen im Para Trap, dem Wurfscheibenschießen für Sportler:innen mit Behinderung. Höfs war bei der letzten WM dem Titel schon...
Basketball-Saison: Veolia Towers Hamburg ins Training gestartet19.08.2025 13:54 Uhr
Die Vorbereitung der Basketballer der Veolia Towers Hamburg auf die bevorstehende Saison läuft auf Hochtouren. Nachdem sie die letzte Basketball-Bundesliga-Spielzeit auf dem 13. Tabellenplatz beendet haben, wollen...
Cyclassics 2025 in Hamburg: Keine schweren Unfälle durch Massenstürze18.08.2025 09:16 Uhr
Zum 28. Mal rollten neben den Profis auch die Radsport-Amateur:innen am Sonntag über Hamburgs Straßen. Rund 11.000 Jedermänner und -frauen nahmen bei besten Wetterbedingungen an den ADAC...