Die Bundesligasaison steht unmittelbar bevor, doch schon jetzt kriselt es beim SV Werder Bremen. Erst die maue Vorbereitung mit schwacher Offensive, dann auch noch das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bielefeld. Hinzu kommt ein dünnbesetzter Kader mit vielen Verletzten. Am kommenden Samstag geht es für Werder im ersten Spiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt.