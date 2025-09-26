Schauspieler Christoph M. Ohrt und Schauspielerin Julia Jäger, bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen, stehen jetzt gemeinsam auf der Bühne in Hamburg. In der Komödie „Der Videobeweis“ schlüpfen sie in die Rollen von Justine und Jean-Marc, die seit 25 Jahren verheiratet sind. Wie so oft streiten sie wegen einer Kleinigkeit – doch plötzlich erhalten sie eine mysteriöse Mail: Ein Video zeigt genau diesen Streit. Aber wer filmt heimlich in ihrer Küche? Und seit wann werden sie überwacht? Am heutigen Freitag feiert „Der Videobeweis“ Premiere und läuft noch bis 2. November 2025 im Winterhuder Fährhaus.
