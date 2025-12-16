In Lübeck (Schleswig-Holstein) ist das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr gut angelaufen. Händler:innen sind zufrieden mit der Kaufbereitschaft ihrer Kundschaft. Der Einzelhandelsverband Nord rechnet mit einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders gefragt sind, wie jedes Jahr, Handys und Fernseher. Die letzten Jahre abgeschlagen, aber dieses Jahr wieder auf Platz drei dabei: Bücher.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes"
