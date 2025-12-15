Jeden Winter öffnet die Traditionsbäckerei Gräper in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) ihre Backstube für kleine Gäste. Mitten im laufenden Betrieb dürfen die Kindergartenkinder dort aber nicht nur hinter die Kulissen gucken, sondern auch mit anpacken. Und das schon seit gut 40 Jahren.
