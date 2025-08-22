Der Druck auf die Bildungssenatorin in Bremen war wohl zu groß – am Freitagmittag verkündete Senatorin Sascha Aulepp (SPD) ihren Rücktritt. Seit Tagen hatte es in und um den Bremer Senat gebrodelt. Die Gerüchteküche lief heiß. Für Aulepp ist die Nachfolge bereits geregelt. Am 27. September soll auf dem SPD-Parteitag Mark Rackles gewählt werden – ehemaliger Staatssekretär im Berliner Senat.