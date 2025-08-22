Der Druck auf die Bildungssenatorin in Bremen war wohl zu groß – am Freitagmittag verkündete Senatorin Sascha Aulepp (SPD) ihren Rücktritt. Seit Tagen hatte es in und um den Bremer Senat gebrodelt. Die Gerüchteküche lief heiß. Für Aulepp ist die Nachfolge bereits geregelt. Am 27. September soll auf dem SPD-Parteitag Mark Rackles gewählt werden – ehemaliger Staatssekretär im Berliner Senat.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
CDU Niedersachsen wählt Landesvorstand in Osnabrück22.08.2025 18:19 Uhr
In Osnabrück (Niedersachsen) haben sich am Freitagabend die Delegierten zum Landesparteitag getroffen, um unter anderem einen neuen Landesvorsitzenden zu wählen. Amtsinhaber Sebastian Lechner ist der starke Mann...
Ab 29. August auf sat1regional.de & Joyn: WAS MACHT MACHT? OLAF LIES22.08.2025 15:23 Uhr
Seit Mai 2025 ist Olaf Lies (SPD) neuer Ministerpräsident von Niedersachsen – wie hat ihn die Macht verändert? Zwischen Bauernhof, Politik und großen Krisen stellt er sich...
Bahnstrecke Hamburg – Hannover: Oberbürgermeister Onay spricht sich für Neubau aus22.08.2025 08:29 Uhr
Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) spricht sich für den Bau einer neuen Bahntrasse zwischen Hannover (Niedersachsen) und Hamburg aus. Und unterstützt damit das Vorhaben der Deutschen Bahn...
Geplante U5-Endstation an Hamburger Arenen vorgestellt21.08.2025 16:45 Uhr
Die Hamburger Hochbahn hat am Donnerstag vorgestellt, wie die Endstation der neuen U5, Deutschlands größtem U-Bahn-Projekt, im Nordwesten Hamburgs bei den Arenen im Volkspark einmal aussehen wird....
Husumer Schafmarkt startet mit Bock-Auktion20.08.2025 17:25 Uhr
In Husum wird aktuell wieder Deutschlands Super-Bock gesucht. Der Schafmarkt 2025 ist am Mittwoch wie immer mit der großen Bock-Auktion in den Messehallen gestartet. Rund 550 Tiere...
Kritik des Geomar-Instituts: Fangquoten in Nord- und Ostsee zu hoch19.08.2025 17:05 Uhr
Das Kieler Meeresforschungsinstitut Geomar (Schleswig-Holstein) kritisiert in einer neuen Studie die EU und ihre Fangquoten. Die Rede ist von systematischem Versagen in der Fischereipolitik. Die EU gehe...