Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen. Trotzdem werden ihre Symptome oft nicht als Herzinfarkt erkannt. Genau darauf macht der weltweite Aktionstag „Go Red for Women“ am heutigen Freitag aufmerksam.

Auch die 67-jährige Hala Müller aus Hamburg hat diese Erfahrung gemacht. Beim Sport merkte sie, dass etwas mit ihrem Körper nicht stimmte – doch zunächst nahm man ihre Beschwerden nicht ernst. Erst ihre Hartnäckigkeit rettete ihr schließlich das Leben. Nach dem Einsetzen mehrerer Stents, einer Reha und regelmäßigen Kontrollen im UKE kann Hala Müller heute wieder ein weitgehend normales Leben führen.

SAT.1 REGIONAL-Moderator Arne Bremer hat mit Prof. Christina Magnussen, stellvertretende Direktorin der Klinik für Kardiologie am UKE, über Symptome und Behandlungsmöglichkeiten gesprochen.

Mehr Infos

Homepage Deutsche Herzstiftung: Go Red For Women

Herzinfarkt: Symptome, Therapie, Verlauf (Homepage UKE)

