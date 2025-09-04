Denkt man an eine Landwirtschaftsmesse, kommen einem meist Dinge wie Saatgut oder Viehmärkte in den Sinn. All das gibt es natürlich auch auf der „NORLA“, die am Donnerstag in Rendsburg (Schleswig-Holstein) gestartet ist. Doch die Messe zeigt noch mehr: Drohnen, autonome Feldroboter und moderne Technologien für die Landwirtschaft. Zur Eröffnung war auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) vor Ort.