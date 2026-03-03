Volleyballer aus Niedersachsen haben vor wenigen Tagen Sportgeschichte geschrieben: Die SVG Lüneburg hat zum allerersten Mal den DVV-Pokal gewonnen. Da wurde ordentlich gefeiert, aber am Montag ging es schon wieder mit dem richtigen Training weiter.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Volleyball: SVG Lüneburg feiert mit Pokalsieg ersten Titel der Vereinsgeschichte02.03.2026 08:46 Uhr
Am Ende fing sogar der Volleyball-Eisberg Feuer. Nach dem Matchball zum Pokalsieg sprintete Trainer Stefan Hübner auf das Feld, um mit seinen Spielern zu feiern. Nach fast...
Abstiegsduell: Werder Bremen gewinnt gegen Heidenheim mit 2:002.03.2026 08:42 Uhr
Der SV Werder kann doch noch in der Fußball-Bundesliga gewinnen. Nach 13 Spielen gelang den abgestürzten Bremern im Abstiegsduell gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim ein erlösendes...
Abstiegskampf: Werder Bremen vor Heimspiel gegen Tabellenletzten Heidenheim27.02.2026 16:51 Uhr
Werder Bremen steckt tief im Abstiegskampf. Die Zuversicht vieler Fans ist hin, eine Verletzten-Serie bei den Spielern, 13 Spiele in Folge nicht gewonnen und der neue Trainer...
Drohnenshow für Olympia: Senat und Prominente werben für Spiele in Hamburg27.02.2026 14:47 Uhr
Am Donnerstagabend war Auftakt zur Olympia-Kampagne Hamburgs in der Elbphilharmonie. Am 31. Mai stimmen die Hamburger:innen darüber ab, ob sie Olympische Spiele in ihrer Stadt haben wollen...
Olympia-Referendum: Hamburg startet Kampagne für die Spiele26.02.2026 18:13 Uhr
Kann Hamburg Olympia – und will die Stadt die Spiele überhaupt? Diese Frage soll ein Referendum am 31. Mai klären. Der Senat spricht sich klar für eine...
Neuer Störche-Coach Tim Walter leitet erstes Training bei Holstein Kiel25.02.2026 16:23 Uhr
Am heutigen Mittwoch hat Tim Walter das erste Training bei seinem neuen Klub Holstein Kiel geleitet. Er soll jetzt der Retter in der Not sein und den...