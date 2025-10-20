Die hochansteckende Vogelgrippe verbreitet sich in Schleswig-Holstein offenbar schneller als angenommen. Nach nur einzelnen Nachweisen das Jahr über sind jetzt im Herbst auch ganze Geflügelbetriebe betroffen. In den Kreisen Steinburg und Plön mussten schon Bestände gekeult werden. Nordfriesland reagiert mit einer Stallpflicht für bestimmte Betriebe.