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Für kommenden Sonntag ist in Barsinghausen (Niedersachsen) ein verkaufsoffener Sonntag geplant – der Termin ist seit Langem angekündigt. Nun sorgt die Gewerkschaft Verdi jedoch für Einschränkungen und verweist auf die gesetzlich verankerte Sonn- und Feiertagsruhe. Die Folge: Nur Geschäfte in der Nähe der Fußgängerzone dürfen öffnen.

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Fischernetze als Schutz vor Drohnen: Erneut Spenden-Aktion für die Ukraine

16.04.2026 15:17 Uhr

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Gelände des Marinefliegergeschwaders 5 in Kiel soll von Stadt und Bundeswehr gemeinsam genutzt werden

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Nach langer Diskussion haben sich die Stadt Kiel (Schleswi-Holstein) und die Bundeswehr geeinigt. Das ehemalige Gelände des Marinefliegergeschwaders 5 in Holtenau-Ost soll gemeinsam genutzt werden.

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Windbranchentag in Husum: Branche ist verärgert

15.04.2026 17:24 Uhr

Am Mittwoch fand der Windbranchentag in Husum (Schleswig-Holstein) statt. Die Branche ist verärgert wegen der geplanten Reformen des Bundes bei der Energiewende. Unter anderem plant Bundeswirtschaftsministerin Katherina...

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ÖPNV-Streik während Hannover Messe angekündigt – Niedersachsen befürchtet Imageschaden

15.04.2026 17:13 Uhr

Dieser Streik hätte Hannover kaum härter treffen können. Pünktlich zum Start der Hannover Messe (Niedersachsen) legt Verdi den öffentlichen Nahverkehr lahm. Hunderttausende internationale Gäste und Aussteller müssen...

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Norddeutsche Sicherheitskonferenz in Bremen: Wie kann kritische Infrastruktur geschützt werden?

15.04.2026 16:47 Uhr

Kriegsschiffe, Flugzeuge, Satelliten oder Elektronik – die Liste der Rüstungsbetriebe in Bremen ist lang. Die Sorgen, aufgrund wachsender Bedrohungen und zunehmender hybrider Attacken, sind im kleinsten Bundesland...

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