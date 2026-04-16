Für kommenden Sonntag ist in Barsinghausen (Niedersachsen) ein verkaufsoffener Sonntag geplant – der Termin ist seit Langem angekündigt. Nun sorgt die Gewerkschaft Verdi jedoch für Einschränkungen und verweist auf die gesetzlich verankerte Sonn- und Feiertagsruhe. Die Folge: Nur Geschäfte in der Nähe der Fußgängerzone dürfen öffnen.



