Senat wählt Michal Kucera zum neuen Uni-Präsidenten

Kiel (dpa) –

Der Senat hat den Geologen Michael Kucera zum neuen Präsidenten der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) gewählt. Der genaue Zeitpunkt für den Amtsantritt des bisherigen Konrektors für Forschung und Transfer an der Universität Bremen steht aber noch aus, wie die Universität mitteilte. Es folgten Verhandlungen mit dem Land Schleswig-Holstein.

Vor der Wahl hatten sich Kucera und vier weitere Kandidierende öffentlich im Audimax der größten Hochschule des Landes vorgestellt. Außerdem wurden die zwei Bewerberinnen und drei Bewerber in nichtöffentlichen Teilen von den Mitgliedern des Senates befragt.

Der 1971 geborene Kucera studierte Geologie in Prag und promovierte an der Universität Göteborg in Schweden. Nach Aufenthalten in Kalifornien, London und Tübingen wechselte er 2012 nach Bremen. Als Projektleiter im Excellenzcluster «Der Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde» untersucht er den Einfluss des Klimawandels auf die marine Umwelt und deren Bewohner.

Stelle vakant

Die Stelle des Uni-Präsidenten ist seit längerem vakant. Ende 2024 hatte der Senat mit großer Mehrheit die Agrarökonomin Insa Theesfeld gewählt. Im Sommer 2025 untersagte das Verwaltungsgericht in Schleswig jedoch die Besetzung des Präsidentenpostens vorläufig. In einem Beschluss bemängelte das Gericht das Auswahlverfahren. Ein unterlegener Bewerber hatte Eilrechtsschutz beantragt.

Daraufhin startete die Christian-Albrechts-Universität das Auswahlverfahren für den Präsidentenposten neu. In einer außerordentlichen Sitzung entschied der Senat im Juni 2025, keine Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts einzulegen.