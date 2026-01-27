In den Unikliniken Göttingen und Hannover (Niedersachsen) wurde am Dienstag von den Angestellten gestreikt. Nur Notfälle wurden versorgt, am Mittwoch soll es genauso sein. Die Beschäftigten fordern sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro. Um dieser Forderung mehr Ausdruck zu verleihen, hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen.