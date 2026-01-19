Seit einigen Jahren hat sich der Veganuary auch in Deutschland etabliert. Das bedeutet: Man ernährt sich den gesamten Januar über vegan, also ohne tierische Produkte. In Hamburg gibt es zahlreiche Möglichkeiten, vegane Lebensmittel zu kaufen oder direkt zu verzehren. Dazu zählen vegane Fleischereien, Restaurants oder auch Uni-Mensen.

Der Veganuary dauert zwar nur einen Monat, mittlerweile gibt es aber in Deutschland rund 1,5 Millionen Menschen, die auch außerhalb des Januars auf tierische Produkte verzichten. Und die Tendenz ist steigend.