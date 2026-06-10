Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

50 Millionen Euro liegen aktuell im Lotto-Jackpot – mehr geht beim Spiel „6 aus 49“ nicht. Trotz geringen Gewinnchance von rund 1:140 Millionen hoffen Viele auf den großen Glückstreffer. SAT.1 REGIONAL hat sich umgehört: Was würden die Menschen in Niedersachsen mit einem Gewinn von 50 Millionen Euro anfangen?

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:57 Min.

„Veddelogie to go“: Schauspielprojekt macht gesamten Hamburger Stadtteil zur Bühne

10.06.2026 14:32 Uhr

Das Künstlerkollektiv „JAJAJA“ macht gleich einen ganzen Hamburger Stadtteil zur Bühne.“Veddelogie to go“ nennt sich ihr neues Projekt und das findet natürlich auf der Veddel statt. Enseblemitglieder...

Video04:55 Min.

„Notfallkonzert“: Kraftspendende Livemusik im Sprengel Museum Hannover

10.06.2026 13:52 Uhr

Im Sprengel Museum Hannover (Niedersachsen) findet einmal im Monat ein sogenanntes Notfallkonzert statt. Das Treppenhausorchester spielt dann Musik, die Mut machen und Kraft spenden soll – für...

Video03:32 Min.

„Offener Garten“ 2026: Private Gärten im Norden laden Besucher ein

10.06.2026 10:57 Uhr

Bei der Aktion „Offener Garten“, die es bereits seit dem Jahr 2000 in Schleswig-Holstein und Hamburg gibt, öffnen engagierte Gartenbesitzer:innen jedes Jahr ihre grünen Refugien. Die Idee,...

Video02:27 Min.

Nähere Zusammenarbeit zwischen BG Klinikum Hamburg und UKE geplant

09.06.2026 17:27 Uhr

Das BG Klinikum Hamburg und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wollen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Ein großer Teil des Unfallkrankenhauses Boberg soll nach Eppendorf umziehen. Aber auch...

Video01:56 Min.

Sommerfest der Landesregierung in Berlin: Niedersachsen feiert sich und seine Kulinarik

09.06.2026 16:27 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) und sein Kabinett sind gerade in Berlin. Am Montag fand das jährliche Sommerfest der Landesregierung in der Niedersächsischen Landesvertretung statt. Neben niedersächsischen...

Video02:16 Min.

Radrennfahrer trainiert für Weltrekord in Nordholz

09.06.2026 15:20 Uhr

Maximilian Levy zählt zu den erfolgreichsten Radrennfahrern Deutschlands. Der mehrfache Welt- und Europameister will sich nun neuen Herausforderungen stellen. Ende Juni will er beim BikeNavy!-Radsportevent in Nordholz...

Zur Startseite