50 Millionen Euro liegen aktuell im Lotto-Jackpot – mehr geht beim Spiel „6 aus 49“ nicht. Trotz geringen Gewinnchance von rund 1:140 Millionen hoffen Viele auf den großen Glückstreffer. SAT.1 REGIONAL hat sich umgehört: Was würden die Menschen in Niedersachsen mit einem Gewinn von 50 Millionen Euro anfangen?
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