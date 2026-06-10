50 Millionen Euro liegen aktuell im Lotto-Jackpot – mehr geht beim Spiel „6 aus 49“ nicht. Trotz geringen Gewinnchance von rund 1:140 Millionen hoffen Viele auf den großen Glückstreffer. SAT.1 REGIONAL hat sich umgehört: Was würden die Menschen in Niedersachsen mit einem Gewinn von 50 Millionen Euro anfangen?