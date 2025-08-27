In Niedersachsen gibt es einige besondere Schlafgelegenheiten – zum Beispiel das Hotel Bahnhof in Lechtrup-Merzen. Es bietet Gästen die Möglichkeit, in einem Zugwaggon zu schlafen und sich Getränke per Mini-Zug kommen zu lassen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Junggesellenversteigerung beim Brokser Heiratsmarkt26.08.2025 17:15 Uhr
Am heutigen Dienstag ist der letzte Tag des Brokser Heiratsmarkts in Bruchhausen-Vilsen (Niedersachsen) und der endet traditionell mit der großen Junggesellenversteigerung. Die Auktion ist ein Partygag und...
Fähre Glückstadt-Wischhafen: Langer Stau nach Schaden an Rampe26.08.2025 16:16 Uhr
Immer wieder gibt es Ärger rund um die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen. Am Montag ist die Rampe am Anleger kaputt gegangen. Ein Getriebe wurde bis Dienstagmittag repariert. Die Fähre...
Ronan Keating-Fan singt Duett mit seinem Idol in Wolfsburg26.08.2025 16:03 Uhr
Für Daniele Simina aus Wolfsburg (Niedersachsen) ist ein Traum wahr geworden. Bei einem Konzert von Ronan Keating durfte er spontan vor knapp 10.000 Menschen ein Duett mit...
Gorch Fock läuft mit Zivilisten an Bord in Wilhelmshaven ein26.08.2025 15:12 Uhr
Die Gorch Fock gilt als das Vorzeigeschiff der Deutschen Marine und bildet regelmäßig den nautischen Nachwuchs aus. Am heutigen Dienstag ist der Dreimaster in Wilhelmshaven (Niedersachsen) eingelaufen....
Deutlich mehr Wespen in Schleswig-Holstein: Darauf gilt es zu achten26.08.2025 15:07 Uhr
Wespen sind jetzt im Spätsommer wieder unterwegs. Schnell können die Insekten zur richtigen Plage am Esstisch werden, dabei sind sie sehr nützliche Lebewesen. Der milde Winter und...
Sport Bild Award 2025 in Hamburg: HSV und Boris Becker ausgezeichnet26.08.2025 12:36 Uhr
Zum 23. Mal wurde der Sport Bild Award am Montagabend in Hamburg verliehen. 700 Gäste feierten die Gewinner:innen in der Fischauktionshalle und da hat der HSV ordentlich...