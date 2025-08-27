Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

In Niedersachsen gibt es einige besondere Schlafgelegenheiten – zum Beispiel das Hotel Bahnhof in Lechtrup-Merzen. Es bietet Gästen die Möglichkeit, in einem Zugwaggon zu schlafen und sich Getränke per Mini-Zug kommen zu lassen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:30 Min.

Junggesellenversteigerung beim Brokser Heiratsmarkt

26.08.2025 17:15 Uhr

Am heutigen Dienstag ist der letzte Tag des Brokser Heiratsmarkts in Bruchhausen-Vilsen (Niedersachsen) und der endet traditionell mit der großen Junggesellenversteigerung. Die Auktion ist ein Partygag und...

Video02:33 Min.

Fähre Glückstadt-Wischhafen: Langer Stau nach Schaden an Rampe

26.08.2025 16:16 Uhr

Immer wieder gibt es Ärger rund um die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen. Am Montag ist die Rampe am Anleger kaputt gegangen. Ein Getriebe wurde bis Dienstagmittag repariert. Die Fähre...

Video03:37 Min.

Ronan Keating-Fan singt Duett mit seinem Idol in Wolfsburg

26.08.2025 16:03 Uhr

Für Daniele Simina aus Wolfsburg (Niedersachsen) ist ein Traum wahr geworden. Bei einem Konzert von Ronan Keating durfte er spontan vor knapp 10.000 Menschen ein Duett mit...

Video02:20 Min.

Gorch Fock läuft mit Zivilisten an Bord in Wilhelmshaven ein

26.08.2025 15:12 Uhr

Die Gorch Fock gilt als das Vorzeigeschiff der Deutschen Marine und bildet regelmäßig den nautischen Nachwuchs aus. Am heutigen Dienstag ist der Dreimaster in Wilhelmshaven (Niedersachsen) eingelaufen....

Video02:31 Min.

Deutlich mehr Wespen in Schleswig-Holstein: Darauf gilt es zu achten

26.08.2025 15:07 Uhr

Wespen sind jetzt im Spätsommer wieder unterwegs. Schnell können die Insekten zur richtigen Plage am Esstisch werden, dabei sind sie sehr nützliche Lebewesen. Der milde Winter und...

Video02:33 Min.

Sport Bild Award 2025 in Hamburg: HSV und Boris Becker ausgezeichnet

26.08.2025 12:36 Uhr

Zum 23. Mal wurde der Sport Bild Award am Montagabend in Hamburg verliehen. 700 Gäste feierten die Gewinner:innen in der Fischauktionshalle und da hat der HSV ordentlich...

