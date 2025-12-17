Seit drei Jahren wird in Hamburg an der U-Bahnlinie 5 gebaut – für einen besseren Anschluss des Nord-Westens und des Nord-Ostens der Stadt an die City. Während im Nord-Osten schon gebaut wird, ist der Nord-Westen noch in der Planungsphase. Nun gibt es den offiziellen Planungsauftrag für den Anschluss der Stadtteile Lurup und Osdorf, die damit erstmalig an das Netz kommen werden.