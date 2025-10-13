Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Kielerinnen Laya Stockleben mit ihrem belgischen Schäferhund „Kali“ und Lieke Förster mit ihrem Whippet „Monty“ sind erfolgreich im Turnierhundsport. Bei den Deutschen Meisterschaften haben sie in Hof in Bayern Platz vier und fünf belegt. Turnierhundsport besteht aus drei Sprintdisziplinen und einer Ausdauerdisziplin. In der vierten Disziplin, dem Cani Cross, müssen Mensch und Hund so schnell wie möglich verbunden mit einer Leine eine Strecke von 1.000 bis 5.000 Meter zurücklegen. Oft laufen die Kielerinnen mit ihren Vierbeinern den Kilometer in unter drei Minuten. Sie gehören zu den schnellsten sechsbeinigen Duos Deutschlands.

