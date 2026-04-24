Rund um Wolfsburg (Niedersachsen) gibt es mehrere Felder mit Tulpen. Schon seit einigen Wochen blühen dort die bunten Blumen. Wer sich die Farbenpracht nach Hause holen möchte, kann sie auf vielen Feldern selbst pflücken. Perfekt also für einen farbenfrohen Ausflug bei bestem Frühlingswetter am Wochenende.