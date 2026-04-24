Mehr als 50 illegale Spielautomaten werden bei einem Kieler Entsorgungsfachbetrieb jetzt verschrottet. Sie waren im Dezember 2023 bei einer groß angelegten Razzia im Stadtteil Gaarden sichergestellt worden. Damals durchsuchte eine Spezialeinheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität insgesamt 25 Objekte.
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