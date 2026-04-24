Nach Schüssen: Polizei fahndet nach Flüchtigem

Die Schüsse kamen laut Polizei aus der Waffe eines Beamten. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Rellingen/Pinneberg (dpa) –

Nachdem nordwestlich von Hamburg bei einem Polizei-Einsatz Schüsse abgegeben wurden, fahnden Einsatzkräfte in Pinneberg nach einer flüchtigen Person. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wird dabei auch an und in einem Krankenhaus nach dem Menschen gesucht.

Bei dem Vorfall in Rellingen im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein kamen die Schüsse laut Polizei aus der Waffe eines Beamten. Ob die derzeit flüchtige Person durch die Schussabgabe verletzt wurde, konnte bisher nicht bestätigt werden.

In Rellingen befassten sich die Einsatzkräfte zunächst mit einer Bereinigung der Lage. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor berichtete die «Bild».