Schwer verletzte Person aus brennender Wohnung gerettet

Hamburg (dpa/lno) –

Mit schweren Brandverletzungen ist ein Mensch aus einer brennenden Wohnung in Billstedt gerettet worden. Das Feuer war am Freitagmittag im dritten Stock eines Hochhauses ausgebrochen, teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Die 57 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen bekämpfen, dennoch ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Angaben zur geretteten Person sowie dazu, warum das Feuer ausgebrochen ist und auf welche Summe sich der entstandene Schaden beläuft, liegen aktuell nicht vor.