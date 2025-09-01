Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Mit fast 16 Millionen Übernachtungen konnte im ersten Halbjahr 2025 in Schleswig-Holstein ein neuer Rekord in der Tourismusbranche vermeldet werden. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen – einige Regionen haben Gäste verloren und generell haben die Urlaubenden deutlich weniger Geld ausgegeben, als im Vorjahr.

