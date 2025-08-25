Im ersten Halbjahr 2025 kamen 7,7 Millionen Tourist:innen nach Hamburg – das ist ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit liegt die Hansestadt über dem Bundestrend. Ein zunehmend wichtiger Faktor sind die neuen Kongresse und Messen in der Stadt. Bei der Auslastung der Hotels liegt Hamburg mit 74,7 Prozent auf Augenhöhe mit London oder Barcelona.