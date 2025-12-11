Im Tierpark Hagenbeck in Hamburg gibt es wieder Zuwachs. Sechs Strahlenschildkröten wurden am Donnerstag in ihr neues Zuhause gelassen. Ganz so einfach haben es die Tiere in ihrem normalen Lebensraum nicht, denn sie gehören zu einer stark gefährdeten Art.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“
Zwei Wölfe bei Unfällen in Schleswig-Holstein getötet09.12.2025 08:28 Uhr
Zwei Wölfe sind bei Verkehrsunfällen in Schleswig-Holstein getötet worden. Am Freitag sei auf der Bundesstraße 206 im Kreis Segeberg ein Wolf angefahren worden. Der Wolf wurde dabei...
Nikolausaktion im Tierpark Hagenbeck: Grundschüler besuchen die Kattas05.12.2025 15:56 Uhr
Für die Kinder aus der 3b der Moorwegschule Wedel (Schleswig-Holstein) war schon einen Tag vor Nikolaus ein ganz besonderer Tag: Sie durften das Katta-Dorf im Tierpark Hagenbeck...
„Passion Pferd“ in Hannover: SAT.1 REGIONAL-Reporterin besucht Messe rund ums Reiten und Halten04.12.2025 17:23 Uhr
Drei Tage lang dreht sich auf der „Passion Pferd“ in Hannover (Niedersachsen) wieder alles rund ums Pferd – von Haltung und Training bis zur richtigen Ernährung. Die...
Wurfzeit bei den Kegelrobben: Erste Heuler in Seehundstation Friedrichskoog04.12.2025 16:47 Uhr
Während die meisten Tierbabys in Deutschland im Frühling geboren werden, beginnt bei den Kegelrobben jetzt im Winter die Wurfzeit. Für die Seehundstation in Friedrichskoog (Schleswig-Holstein) bedeutet das...
Mit 700 Schafen über die Trave: Ungewöhnlicher Umzug ins Winterquartier27.11.2025 17:00 Uhr
700 Schafe ins Winterquartier zu bringen, ist schon eine Herausforderung – doch in Ivendorf bei Travemünde (Schleswig-Holstein) kommt noch eine Besonderheit hinzu: Die Herde muss mit der...
Pony fällt in alten Gülleschacht: Feuerwehr Bleckede rettet Tier21.11.2025 17:05 Uhr
In Walmsburg bei Bleckede an der Elbe (Niedersachsen) ist ein Pony in eine Güllegrube gefallen. Die Grube war zugewachsen. Die Feuerwehr hatte reichlich Mühe, das Tier aus...