Im Tierpark Hagenbeck in Hamburg gibt es wieder Zuwachs. Sechs Strahlenschildkröten wurden am Donnerstag in ihr neues Zuhause gelassen. Ganz so einfach haben es die Tiere in ihrem normalen Lebensraum nicht, denn sie gehören zu einer stark gefährdeten Art.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“

Zwei Wölfe bei Unfällen in Schleswig-Holstein getötet

09.12.2025 08:28 Uhr

Zwei Wölfe sind bei Verkehrsunfällen in Schleswig-Holstein getötet worden. Am Freitag sei auf der Bundesstraße 206 im Kreis Segeberg ein Wolf angefahren worden. Der Wolf wurde dabei...

Video01:26 Min.

Nikolausaktion im Tierpark Hagenbeck: Grundschüler besuchen die Kattas

05.12.2025 15:56 Uhr

Für die Kinder aus der 3b der Moorwegschule Wedel (Schleswig-Holstein) war schon einen Tag vor Nikolaus ein ganz besonderer Tag: Sie durften das Katta-Dorf im Tierpark Hagenbeck...

Video03:59 Min.

„Passion Pferd“ in Hannover: SAT.1 REGIONAL-Reporterin besucht Messe rund ums Reiten und Halten

04.12.2025 17:23 Uhr

Drei Tage lang dreht sich auf der „Passion Pferd“ in Hannover (Niedersachsen) wieder alles rund ums Pferd – von Haltung und Training bis zur richtigen Ernährung. Die...

Video02:33 Min.

Wurfzeit bei den Kegelrobben: Erste Heuler in Seehundstation Friedrichskoog

04.12.2025 16:47 Uhr

Während die meisten Tierbabys in Deutschland im Frühling geboren werden, beginnt bei den Kegelrobben jetzt im Winter die Wurfzeit. Für die Seehundstation in Friedrichskoog (Schleswig-Holstein) bedeutet das...

Video02:47 Min.

Mit 700 Schafen über die Trave: Ungewöhnlicher Umzug ins Winterquartier

27.11.2025 17:00 Uhr

700 Schafe ins Winterquartier zu bringen, ist schon eine Herausforderung – doch in Ivendorf bei Travemünde (Schleswig-Holstein) kommt noch eine Besonderheit hinzu: Die Herde muss mit der...

Video02:16 Min.

Pony fällt in alten Gülleschacht: Feuerwehr Bleckede rettet Tier

21.11.2025 17:05 Uhr

In Walmsburg bei Bleckede an der Elbe (Niedersachsen) ist ein Pony in eine Güllegrube gefallen. Die Grube war zugewachsen. Die Feuerwehr hatte reichlich Mühe, das Tier aus...

