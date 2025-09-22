Mitten auf dem Reeperbahn-Festival haben The BossHoss ihr zehntes Album „Back To the Boots“ vorgestellt – im kleinen Club „Cowboy und Indianer“ vor 300 Fans. Die Band, die seit 20 Jahren als Großstadt-Cowboys die Bühnen rockt, präsentierte erstmals ihre neuen Songs. Auch der frische Track „I’ll be back“ kam bestens an. Nach der Release-Party geht’s für Alec Völkel und Sascha Vollmer auf Club-Tour – stilecht mit viel Nähe zu den Fans und einem kühlen Bier in der Hand.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Reeperbahn Festival 2025: Internationale Sounds bei größtem Clubfestival Europas19.09.2025 13:24 Uhr
Beim Reeperbahnfestival verwandelt sich St. Pauli wieder in eine riesige Bühne: 75 Clubs, Bars und Locations und Acts aus 30 Ländern, sogar aus Südkorea, sind dabei. Die...
Reeperbahn Festival 2025 gestartet17.09.2025 17:55 Uhr
Die Reeperbahn in Hamburg wird ab dem heutigen Mittwoch wieder zur Bühne für das größte Clubfestival Europas: Das Reeperbahnfestival startet zum bereits 20. Mal – dieses Jahr...
„1975 – Harburg vor 50 Jahren“: Sonderausstellung im Planet Harburg16.09.2025 16:19 Uhr
„1975 – Harburg vor 50 Jahren“ – so heißt die kleine Sonderausstellung im „Planet Harburg“, dem ehemaligen Karstadt-Gebäude. Das Stadtmuseum Harburg hat sie zusammengestellt und dabei auf...
Mehr als 9.000 Menschen kommen zur Hamburger Theaternacht15.09.2025 08:33 Uhr
Zum Start in die neue Theatersaison haben sich 33 Hamburger Bühnen bei der Theaternacht ihrem Publikum präsentiert und damit rund 9.300 Menschen angelockt. Das seien etwa 700...
Deutschland- und Weltpremieren beim Internationalen Filmfest Oldenburg 202511.09.2025 14:01 Uhr
Am Mittwochabend war große Premierenfeier des 32. Internationalen Filmfestes Oldenburg (Niedersachsen). Filmemacher:innen aus der ganzen Welt waren gekommen, um ihre Filme zu präsentieren. Seit 1994 gibt es...
32. Internationales Filmfest Oldenburg zeigt Independent-Filme aus der ganzen Welt10.09.2025 18:08 Uhr
In Oldenburg beginnt am Mittwoch das 32. Internationale Filmfest. Fünf Tage lang gibt es Kino nonstop – und zwar mit Filmen fernab des Mainstreams, aus Ländern wie...