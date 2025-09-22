Mitten auf dem Reeperbahn-Festival haben The BossHoss ihr zehntes Album „Back To the Boots“ vorgestellt – im kleinen Club „Cowboy und Indianer“ vor 300 Fans. Die Band, die seit 20 Jahren als Großstadt-Cowboys die Bühnen rockt, präsentierte erstmals ihre neuen Songs. Auch der frische Track „I’ll be back“ kam bestens an. Nach der Release-Party geht’s für Alec Völkel und Sascha Vollmer auf Club-Tour – stilecht mit viel Nähe zu den Fans und einem kühlen Bier in der Hand.