Aktuell ist Länderspielpause in der 1. und 2. Bundesliga. In Kiel (Schleswig-Holstein) wird am Donnerstag dennoch Fußball gespielt: Holstein Kiel nutzt die spielfreie Zeit für ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF. Den „Störchen“ fehlen dabei aufgrund von Länderspielen und Verletzungen einige Stammspieler. Trotzdem soll die Partie wichtige Erkenntnisse für den Ligaalltag liefern.