Stromausfall in Kiel: 1.600 Haushalte betroffen

05. Juni 2026

Rund 1.600 Haushalte in Kiel sind seit der Nacht ohne Strom. Der Ausfall wird noch mehrere Stunden andauern und betrifft die Stadtviertel Gaarden, Kronsburg und Südfriedhof, wie ein Sprecher der Stadtwerke Kiel AG mitteilt. Auch das Kieler Hörnbad ist betroffen. 

Es werde mit Hochdruck an der Wiederversorgung gearbeitet, allerdings sei momentan eine „schnelle Wiederversorgung nicht möglich“, so der Sprecher. Ein Kabel müsse repariert werden, weswegen der Strom erst im Laufe des Tages in die Haushalte zurückkommt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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