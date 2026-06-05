Mehr Magen-Darm-Infekte in Schleswig-Holstein

Die Zahl der unter anderem von Salmonellen verursachten Magen-Darm-Erkrankungen hat sich in Schleswig-Holstein erhöht. (Archivbild) Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Magen-Darm-Infekte in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr gestiegen. 1825 gemeldete Erkrankungen an Salmonellose und Campylobacter-Enteritiden waren ein Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die AOK NordWest nach Zahlen des Robert Koch-Instituts mitteilte.

Beide Keime sind typische Krankheitserreger, die den Angaben zufolge teils heftige Durchfallerkrankungen, Fieber und Erbrechen auslösen können. «Beim Grillen ist die Gefahr, an einer Magen-Darm-Infektion zu erkranken, besonders hoch», teilte AOK-Vorstandschef Tom Ackermann mit. «Besonders für ältere Menschen ist die Gefahr nicht unerheblich.» Grillgut sollte stets gut durchgegart sein und Hygieneregeln beim Umgang mit Lebensmitteln sollten beachtet werden.