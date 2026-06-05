Porsche-Cabrio in Celle gestohlen

Celle (dpa/lni) –

Unbekannte Täter haben in Celle einen Porsche gestohlen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Der Eigentümer hatte das grüne Cabrio am 28. Mai auf einem Hinterhof geparkt. Als er eine Woche später wieder zum Parkplatz kam, war das Fahrzeug verschwunden. Nach ersten Ermittlungen wurde der Porsche vermutlich zwischen dem 28. Mai, 17 Uhr, und dem 1. Juni gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.