Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga hofft der FC St. Pauli auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Am Samstag treffen die Kiezkicker auf den FC Augsburg. Aktuell steht St. Pauli mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 17 und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Mut macht der Blick auf die Hinrunde: Dort konnten die Hamburger gegen Augsburg einen Sieg einfahren.