Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga hofft der FC St. Pauli auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Am Samstag treffen die Kiezkicker auf den FC Augsburg. Aktuell steht St. Pauli mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 17 und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Mut macht der Blick auf die Hinrunde: Dort konnten die Hamburger gegen Augsburg einen Sieg einfahren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
HSV vor Bewährungsprobe gegen den FC Bayern29.01.2026 17:23 Uhr
Nach sieben Jahren kehrt der FC Bayern München in der Bundesliga wieder ins Volksparkstadion zurück – für den HSV eine echte Horrorpartie. Allein in den vergangenen acht...
Trunkenheitsfahrt vor Bayern-Spiel: HSV suspendiert Jean-Luc Dompé29.01.2026 11:55 Uhr
Wenige Tage vor dem Spiel gegen Bayern München ist der französische Fußballprofi Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV angetrunken am Steuer erwischt worden. Der Offensivprofi wurde bis auf...
130 Jahre Hannover 96: Ausstellung im Hauptbahnhof23.01.2026 14:50 Uhr
Dieses Jahr wird Hannover 96 130 Jahre alt und im Hauptbahnhof zeigt der Verein deswegen besondere Stücke aus der langen Vereinsgeschichte. Trikots, Wimpel und echte Raritäten befinden...
Hamburger Stadtderby: St. Pauli kämpft gegen den Abstieg23.01.2026 08:46 Uhr
Der FC St. Pauli und der Hamburger SV treffen am Wochenende zum insgesamt 113. Stadtderby aufeinander. Für die beiden Fußball-Bundesligisten geht es bei der Partie am Freitagabend...
Olympische Spiele in Hamburg: So will der Senat die Menschen in der Stadt überzeugen22.01.2026 16:01 Uhr
Olympische Spiele in Hamburg – dieser Traum treibt den Senat erneut an. Doch die Hürden sind bekannt: Beim letzten Versuch lehnten die Hamburger:innen 2015 eine Bewerbung per...
FC St. Pauli gegen HSV: Wer gewinnt diesmal das Stadtderby?21.01.2026 17:13 Uhr
Wer ist im Fußball die Nummer eins in Hamburg? Der HSV oder der FC St. Pauli? Die Antwort gibt es am Freitagabend, denn dann steigt wieder das...