Es ist eine kleine Sensation: Am Uniklinikum Göttingen (Niedersachsen) wurde einem Frühgeborenen direkt nach seiner Geburt ein Mini-Herzschrittmacher implantiert. So etwas gab es in Deutschland noch nie.
