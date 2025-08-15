Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Es ist eine kleine Sensation: Am Uniklinikum Göttingen (Niedersachsen) wurde einem Frühgeborenen direkt nach seiner Geburt ein Mini-Herzschrittmacher implantiert. So etwas gab es in Deutschland noch nie.

