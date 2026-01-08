Schneechaos im Norden: Schulausfall und Distanzunterricht

Wegen des anhaltenden Winterwetters mit viel Neuschnee und glatten Straßen fällt an manchen Orten in Niedersachsen in den kommenden Tagen der reguläre Schulunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Stattdessen wird meist auf Distanzunterricht umgestellt. Einige Kreisverwaltungen verweisen darauf, dass trotz eines pausenlosen Einsatzes der Räumdienste die Schulbeförderung mit Bussen nicht sichergestellt werden könne – daher falle der Präsenzunterricht aus.
Ein Überblick, welche Kreise und kreisfreien Städte Ausfälle an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen angekündigt haben.
Schulausfälle am Donnerstag, 8. Januar
- Landkreis Aurich
- Landkreis Cloppenburg
- Landkreis Wittmund
- Landkreis Leer
- Stadt Emden
- Stadt Wilhelmshaven
- Landkreis Grafschaft Bentheim
- Landkreis Emsland
- Kreis Friesland
- Landkreis Vechta
- Kreis Schaumberg
- Landkreis Ammerland
- Freie Waldorfschule Oldenburg
- Stadt Dannenberg (Elbe)
Schulausfälle am Freitag, 9. Januar
- Landkreis Aurich
- Landkreis Cloppenburg
- Landkreis Wittmund
- Landkreis Leer
- Landkreis Lüchow-Dannenberg
- Stadt Emden
- Stadt Wilhelmshaven
- Landkreis Grafschaft Bentheim
- Landkreis Emsland
- Kreis Friesland
- Landkreis Vechta
- Landkreis Ammerland
- Freie Waldorfschule Oldenburg
- Dannenberg (Elbe)
Wann es zu Schulausfällen kommt
Für die kommenden Tage erwarten Meteorologen weitere Schneefälle in Norddeutschland. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) verbreitet mit Neuschneemengen von 5 bis 10 Zentimetern, regional sollen bis zu 15 Zentimeter möglich sein.
In Niedersachsen treffen die Landkreise und kreisfreien Städte die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt. Um das aktuelle Wetter zu berücksichtigen, passiert das laut Kultusministerium meist am Vorabend oder am frühen Morgen des Schultags. Eine Vorgabe des Landes, bis wann die Schulen und Kommunen die Entscheidung mitteilen sollen, gibt es nicht.
Auf Föhr und Amrum fällt die Schule aus
Wegen des Winterwetters fällt auf den nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr am heutigen Donnerstag die Schule aus. Aufgrund der aktuellen Wetterlage sei der Linienbusverkehr auf Föhr und Amrum eingestellt, teilte das Amt Föhr-Amrum mit. Da die besonderen Witterungsverhältnisse keinen gesicherten Schulweg für die Schülerinnen und Schüler zulassen, fällt der Unterricht daher an der Eilun Feer Skuul (EFS) in Wyk ganztägig aus.
An der Rüm-Hart-Schule in Wyk, an der Grundschule Föhr-Land und an der Öömrang Skuul auf Amrum findet der Unterricht ebenfalls nicht statt. An diesen Schulen wird jedoch eine Notbetreuung geboten.
Ob die Kinder und Jugendlichen am Freitag wieder zur Schule müssen, steht noch nicht fest. Sobald Entscheidungen getroffen worden seien, werde das Amt Föhr-Amrum darüber berichten, heißt es.
SAT.1 REGIONAL/dpa