Nach Schnee, Sturm und tiefem Frost erlebt Hamburg nun die nächste schwierige Wetterlage: Tonnen an Schneemassen, die jetzt im Tauwetter zu Wasser werden. Dadurch kam unter anderem der Berufsverkehr am Hamburger Elbtunnel in den frühen Morgenstunden komplett zum Erliegen. Für zwei Stunden mussten die Röhren Richtung Norden aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.