Schnee und Eis haben auf Hamburgs Straßen zu tiefen Schlaglöchern geführt. Für Autofahrende und Fahrradfahrer:innen sind sie sehr gefährlich. Die Stadt hat bereits acht Millionen Euro für Reparaturarbeiten bereitgestellt. Bevor allerdings alle Löcher geflickt sind, müssen Straßenabschnitte gesperrt werden und es kann zu langen Staus kommen. Außerdem sollten Verkehrsteilnehmende besonders vorausschauend fahren und die Löcher, wenn möglich, umfahren.