Eine Infektion mit Bakterien kann vom Körper meist selbst geheilt werden, in manchen Fällen braucht er allerdings Hilfe, dann bekommen Erkrankte ein Antibiotikum. Nun gibt es allerdings immer mehr Keime, gegen die die Medikamente nicht mehr wirken. Forschende der MHH (Niedersachsen) haben jetzt einen Stoff auf der Haut von Axolotl, also Schwanzlurchen, die normalerweise in Mexiko leben, entdeckt, der Abhilfe schaffen könnte.