Eine Infektion mit Bakterien kann vom Körper meist selbst geheilt werden, in manchen Fällen braucht er allerdings Hilfe, dann bekommen Erkrankte ein Antibiotikum. Nun gibt es allerdings immer mehr Keime, gegen die die Medikamente nicht mehr wirken. Forschende der MHH (Niedersachsen) haben jetzt einen Stoff auf der Haut von Axolotl, also Schwanzlurchen, die normalerweise in Mexiko leben, entdeckt, der Abhilfe schaffen könnte.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“
Inventur im Sea Life Hannover: Schüler helfen beim Zählen der Meerestiere07.01.2026 17:04 Uhr
Einmal im Jahr ist Inventur im Sea Life Hannover (Niedersachsen). Dabei werden wichtige Daten der Meeresbewohner gesammelt. Am Mittwoch war es wieder soweit. Unterstützung beim Zählen haben...
Talentschmiede für Reit- und Zuchtpferde – der Holsteiner Verband in Elmshorn07.01.2026 14:22 Uhr
Der Holsteiner Verband ist der älteste Springpferde-Zuchtverband in Deutschland. Seinen Hauptsitz hat der Verband, in dem weltweit inzwischen über 5.000 Züchter:innen organisiert sind, in Elmshorn (Schleswig-Holstein). SAT.1...
Kegelrobben-Saison auf Helgoland: Über 1.000 Jungtiere geboren02.01.2026 10:18 Uhr
Die Kegelrobben erobern wieder die Strände von Helgoland (Schleswig-Holstein). Langsam, aber sicher endet die Wurfzeit. Und das bedeutet: Die Düne von Helgoland ist voll mit Robbenjungen. Über...
Silvesterstress bei Hunden: So helfen Sie ihrem Tier29.12.2025 14:20 Uhr
Mit Silvester und dem Jahreswechsel kommen Raketen und Böller – für viele Tiere bedeutet das großen Stress und Angst. Bei Hunden äußert sich die Furcht oft durch...
Plätzchen und Co.: Hundebäckerei in Bremen bietet Weihnachtsleckereien für Vierbeiner an19.12.2025 16:22 Uhr
Während bei uns Plätzchen und Stollen auf dem Weihnachtstisch landen, sollen ja auch Hunde an Weihnachten nicht leer ausgehen. In Bremen backt die Hundebäckerei „Schnauze“ deswegen festliche...
Keine Tiere unterm Weihnachtsbaum: Vermittlungsstopp und alternative Geschenkideen im Tierheim Süderstraße19.12.2025 11:29 Uhr
Tierheime warnen jedes Jahr davor, Tiere an Weihnachten zu verschenken. Denn oft werden die frisch adoptierten Tiere kurz nach Weihnachten zurückgegeben oder ausgesetzt, weil die Besitzer:innen mit...