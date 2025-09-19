Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Beim Reeperbahnfestival verwandelt sich St. Pauli wieder in eine riesige Bühne: 75 Clubs, Bars und Locations und Acts aus 30 Ländern, sogar aus Südkorea, sind dabei. Die Hamburger Rapperin Nina Chuba sorgte mit einem Überraschungsgig für Mega-Andrang, dazu treten mehr als 300 Künstler:innen auf. Seit 20 Jahren gilt das Festival als Talentschmiede und Sprungbrett für Newcomer wie Louis Ottley, der gerade den Hamburger Nachwuchspreis gewonnen hat.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“

Video02:41 Min.

Reeperbahn Festival 2025 gestartet

17.09.2025 17:55 Uhr

Die Reeperbahn in Hamburg wird ab dem heutigen Mittwoch wieder zur Bühne für das größte Clubfestival Europas: Das Reeperbahnfestival startet zum bereits 20. Mal – dieses Jahr...

Video02:16 Min.

„1975 – Harburg vor 50 Jahren“: Sonderausstellung im Planet Harburg

16.09.2025 16:19 Uhr

„1975 – Harburg vor 50 Jahren“ – so heißt die kleine Sonderausstellung im „Planet Harburg“, dem ehemaligen Karstadt-Gebäude. Das Stadtmuseum Harburg hat sie zusammengestellt und dabei auf...

Mehr als 9.000 Menschen kommen zur Hamburger Theaternacht

15.09.2025 08:33 Uhr

Zum Start in die neue Theatersaison haben sich 33 Hamburger Bühnen bei der Theaternacht ihrem Publikum präsentiert und damit rund 9.300 Menschen angelockt. Das seien etwa 700...

Video02:44 Min.

Deutschland- und Weltpremieren beim Internationalen Filmfest Oldenburg 2025

11.09.2025 14:01 Uhr

Am Mittwochabend war große Premierenfeier des 32. Internationalen Filmfestes Oldenburg (Niedersachsen). Filmemacher:innen aus der ganzen Welt waren gekommen, um ihre Filme zu präsentieren. Seit 1994 gibt es...

Video03:50 Min.

32. Internationales Filmfest Oldenburg zeigt Independent-Filme aus der ganzen Welt

10.09.2025 18:08 Uhr

In Oldenburg beginnt am Mittwoch das 32. Internationale Filmfest. Fünf Tage lang gibt es Kino nonstop – und zwar mit Filmen fernab des Mainstreams, aus Ländern wie...

Video01:41 Min.

Filmfest Hamburg 2025: Das sind die Highlights

09.09.2025 14:53 Uhr

In Hamburg startet nächste Woche das 33. Filmfest. Drei Themen ziehen sich in diesem Jahr wie rote Fäden durchs Festival: Zusammenhalt, Widerstand und Humor. Insgesamt werden 118...

Zur Startseite