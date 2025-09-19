Beim Reeperbahnfestival verwandelt sich St. Pauli wieder in eine riesige Bühne: 75 Clubs, Bars und Locations und Acts aus 30 Ländern, sogar aus Südkorea, sind dabei. Die Hamburger Rapperin Nina Chuba sorgte mit einem Überraschungsgig für Mega-Andrang, dazu treten mehr als 300 Künstler:innen auf. Seit 20 Jahren gilt das Festival als Talentschmiede und Sprungbrett für Newcomer wie Louis Ottley, der gerade den Hamburger Nachwuchspreis gewonnen hat.