Schädlinge und Frost machen dem Raps im Norden zu schaffen. In vielen Teilen Schleswig-Holsteins fürchten die Landwirte um ihre Ernte. Auch Rapsbauer Mathis Müller, denn dem Großteil seiner 37 Hektar Rapsflächen geht es schlecht. Er rechnet bereits mit Ertragseinbußen von über 50 Prozent, die Lage ist dramatisch. In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer testet er deshalb den Anbau verschiedener neuer Rapssorten. Ob das Erfolg bringt, muss sich noch zeigen. Er fordert die Zulassung neuer Pflanzenschutzmittel.