In Kiel gibt es jetzt die erste Schulstraße Schleswig-Holsteins. Zu zwei Zeiten, morgens und nachmittags, dürfen Eltern dort nicht mehr direkt vor der Schule halten, um ihre Kinder abzusetzen oder einzusammeln. Das Ziel ist mehr Sicherheit. Die Elterntaxis hatten in der Vergangenheit immer wieder für Staus, Stress und Beinaheunfälle gesorgt.