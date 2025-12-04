Drei Tage lang dreht sich auf der „Passion Pferd“ in Hannover (Niedersachsen) wieder alles rund ums Pferd – von Haltung und Training bis zur richtigen Ernährung. Die Veranstaltung startet am Donnerstag und findet zum zweiten Mal statt. Sie ist aus der früheren Messe „Pferd & Jagd“ hervorgegangen. Besucher:innen dürfen sich auf Fachvorträge, Shows und praxisnahe Angebote für Profis und Freizeitreiter freuen. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Talea Rullkötter war am Eröffnungstag dabei.

