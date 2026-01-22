Olympische Spiele in Hamburg – dieser Traum treibt den Senat erneut an. Doch die Hürden sind bekannt: Beim letzten Versuch lehnten die Hamburger:innen 2015 eine Bewerbung per Volksentscheid ab. Dieses Mal soll die Stadtgesellschaft frühzeitig eingebunden werden. Ende Mai wird darüber abgestimmt, ob Hamburg sich erneut um die Olympischen Spiele bewerben soll. Zu den Befürworter:innen zählt der Unternehmer und Sportmäzen Alexander Otto. Seine Stiftung hat inzwischen eine Million Euro gesammelt, um den olympischen Gedanken in Vereine, Schulen und Stadtteile zu tragen.
