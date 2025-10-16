Der Kieler Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, Samet Yilmaz, soll Verbindungen zu rechtsextremen Mitgliedern der türkischen Gemeinde in Kiel unterhalten haben. Der Vorwurf: Er habe sich im Frühjahr für die Verlängerung eines türkischen Familienfestes im Kieler Werftpark eingesetzt, das in Verdacht steht, Plattform der rechtsradikalen Grauen Wölfe gewesen zu sein. Yilmaz hat inzwischen seine Stelle als Referatsleiter beim schleswig-holsteinischen Verfassungsschutz verloren.

Yilmaz arbeitet jetzt im Sportreferat des Kieler Innenministeriums. Die Grünen halten an seiner Kandidatur weiterhin fest.