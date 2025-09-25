Wegen Mordes an einem Obdachlosen auf einem Friedhof in Bremen im September vergangenen Jahres ist ein 29-Jähriger am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bremen sah es als erwiesen an, dass er das Opfer zunächst mit Messerstichen schwer verletzt und ihm später die Kehle durchgeschnitten hat. Sein Komplize bekam eine Bewährungsstrafe.
