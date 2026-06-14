19-Jähriger stürzt von Laterne

Eschede (dpa/lni) –

Bei einer nächtlichen Kletteraktion in Eschede ist ein 19-Jähriger von einer Laterne gestürzt. Dabei zog er sich nur kleinere Kratzer zu und kam mit einem Schrecken davon, wie die Polizei berichtete.

Den Angaben zufolge beobachtete ein Anwohner, wie der junge Mann kurz nach 1.00 Uhr im Beisein von zwei Freunden auf die Laterne kletterte. Als er den 19-Jährigen ansprach, erschrak dieser und stürzte hinab, wie es hieß. Dabei sei er mit dem Fuß an einer Regenrinne eines Schuppens hängengeblieben und habe diese aus der Verankerung gerissen.