Wer hält die Klasse in der Bundesliga? Der FC St. Pauli steckt mittendrin im Tabellenkeller. Doch auch der HSV ist noch längst nicht gerettet – ebenso wenig wie Bremen, Wolfsburg, Gladbach und Köln. Die letzten vier Spieltage versprechen packende Duelle und Hochspannung pur. St. Pauli trifft auf Schlusslicht Heidenheim und hat auf dem Papier die wohl leichteste Aufgabe. Der HSV dagegen steht unter Druck: Im Volksparkstadion geht es am Samstagabend gegen Hoffenheim.
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