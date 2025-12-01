Am Sonntag wurden in Hamburg die Norddeutschen Meisterschaften im Cheerleading ausgetragen. Die Landesverbände aus Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern haben sich zusammengeschlossen, um das große Event 2025 in der CU Arena zu feiern. 970 Teilnehmer:innen traten dabei an.
