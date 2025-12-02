Auf den Hamburger SV warten in dieser Woche zwei Derbys. Los geht es mit dem Nordduell im Pokal gegen Holstein Kiel und am Sonntag kommt Werder Bremen in der Bundesliga ins Volksparkstadion. Kiel steckt derzeit etwas in der Krise. Nach den zwei enttäuschenden Niederlagen in der Liga wollen die Störche beim HSV wieder ein anderes Gesicht zeigen. Die Hamburger dagegen gehen nach dem Bundesliga-Sieg gegen Stuttgart mit großem Selbstbewusstsein in das Pokalderby gegen Kiel.