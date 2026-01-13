Am Mittwoch geht es in der Hamburger Bürgerschaft um das Referendum zur Olympia-Bewerbung. Dies soll Ende Mai kommen, um die Hamburger:innen über die Bewerbung abstimmen zu lassen. Dagegen stellt sich die Bewegung „NOlympia“. Geplant sind Info-Veranstaltungen, Demos und das Sammeln von mindestens 10.000 Unterschriften, um einen achtseitigen Info-Flyer in die Abstimmungsunterlagen für das Referendum zu bekommen.